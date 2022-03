Il direttore sportivo granata contro Guida: "Il rigore è netto e ci sono due errori: il primo dell'arbitro che non fischia e il secondo del Var che non lo richiama. Questo rigore non si può non fischiare, decisione inaccettabile". Rammarico Juric: "Peccato non averla chiusa, nel finale errori pagati a caro a prezzo. Rigore non dato? Inspiegabile"

Il Torino va avanti al 12' con Bremer e riesce a mantenere il vantaggio fino al gol di Sanchez, arrivato in pieno recupero. Rammarico granata dopo la sfida con l'Inter, la vittoria e i tre punti preziosi sfumano nel finale. Ma il Torino nel post partita protesta soprattutto per un rigore non dato nel finale di primo tempo per un fallo di Ranocchia su Belotti. Dure le parole di Davide Vagnati: "Per la prima volta, dopo una gara, ci presentiamo a parlare come società, abbiamo sempre rispetto per le decisioni e chi le prende – le parole del direttore sportivo granata - Ma questa volta c'è stato un errore oggettivo. Anzi, di errori ce ne sono stati due, perché anche non dare il rigore in diretta lo è. Questo è rigore sia con il Var che senza il Var, quindi è doppiamente grave. Sono andato dal direttore di gara Guida, dicendogli che il rigore era netto. Lui mi ha risposto: "Se non mi richiamano nemmeno dal Var, significa che evidentemente ho preso la decisione giusta". Deve essere sempre l'arbitro a dare il rigore, perché poi il Var diventa eventualmente una giustificazione. Questo è un rigore che non si può non fischiare, Massa è un arbitro internazionale e non può fare un errore del genere. L'Inter è una grande squadra, per pareggiare con loro dobbiamo fare una partita eccezionale e se c'è un rigore ce lo devono dare. Guida vede e dice di andare avanti, se non lo avesse visto avrei potuto anche capire ma così no. È inaccettabile perché la partita era praticamente vinta, invece l'abbiamo pareggiata".