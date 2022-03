Dopo lo stop dell'Inter, il Milan è primo in classifica e non più virtualmente: nella storia della Serie A, i rossoneri si sono ritrovati in vetta alla 29^ giornata in 20 casi. In 14 casi è stato scudetto alla fine del campionato, ma vanno considerate diverse variabili (punti di vantaggio sulla seconda, numero di squadre partecipanti e di conseguenza partite restanti, punti a vittoria). L'ultima volta nel 2011/12, con Allegri in panchina