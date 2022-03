Due ospiti speciali per il Milan alla ripresa dei lavori a Milanello: ad assistere all'allenamento dei rossoneri c'erano anche Clarence Seedorf e Miroslav Klose. Per il primo, presente nella rosa del Milan che ha vinto gli ultimi due scudetti, si è trattato di una visita di cortesia. Il tedesco studia invece da allenatore e ha osservato da vicino il lavoro di Pioli, che lo ha guidato ai tempi della Lazio

Primo posto solitario in classifica, anche al netto della gara che l'Inter deve recuperare, ed entusiasmo alle stelle per il Milan. Dopo il successo sull'Empoli che le ha permesso di portarsi in vetta al campionato, la squadra rossonera è tornata al lavoro. E a Milanello ha accolto due ospiti speciali: all'allenamento di lunedì 14 marzo hanno infatti assistito Clarence Seedorf e Miroslav Klose. Per l'olandese, legatissimo al mondo rossonero, è stata una visita di cortesia e di piacere. Per l'ex attaccante del Bayern Monaco ma soprattutto della Lazio di Stefano Pioli, si è trattato di un percorso di avvicinamento alla professione di allenatore.