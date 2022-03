Anche se Massa sarà impegnato mercoledì in Champions League in occasione di Lille-Chelsea, lui e Guida rimarranno lontani per un bel po' dai campi della serie A, e per almeno un paio di giornate anche dagli schermi della sala Var di Lissone. Il designatore Gianluca Rocchi pensava di aver "blindato" Torino-Inter mandando due internazionali tra terreno di gioco e video ma soprattutto il secondo, Massa, inserito da quest'anno nella fascia "élite" dell'Uefa, la più alta per un internazionale, ha tradito le aspettative. Troppo grave l'errore di fronte all'evidenza del rigore da concedere al Torino per il fallo di Ranocchia su Belotti: per questo Guida e Massa staranno sicuramente a riposo il prossimo weekend, poi ci sarà la pausa per la Nazionale, e alla ripresa faranno al massimo una partita di B, in campo o da Lissone. Prima di rivederli in campo o al Var in una gara di rilievo di serie A passerà insomma un mesetto.