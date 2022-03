Striscione della vergogna a Verona, i possibili scenari

La Digos è al lavoro per individuare i responsabili del vergognoso striscione apparso nei giorni scorsi a Verona. La strada maestra per punire i colpevoli è il DASPO, ma non si esclude di ricorrere anche alla legge Mancino. I possibili scenari

La Digos è al lavoro per individuare i responsabili del vergognoso striscione di Verona con le coordinate geografiche di Napoli e il riferimento alla guerra in Ucraina. A quanto filtra lo striscione è stato prima appeso, poi fotografato e poi subito rimosso, un'operazione molto rapida e anche di difficile collocazione temporale: le prime immagini infatti hanno iniziato a circolare nella serata di sabato, ma lo striscione potrebbe essere stato esposto anche nei giorni precedenti. In questo contesto non è dunque semplice individuare il momento e quindi i responsabili del gesto. Se comunque come tutti si augurano l'indagine dovesse andare a buon fine, la strada maestra per punire i colpevoli è quella del DASPO, il divieto di assistere a manifestazioni sportive per chi si rende colpevole di atti violenti che mettono a repentaglio l'ordine pubblico in occasione di un evento sportivo. Da questo punto di vista la eventuale lontananza tra l'atto e la partita potrebbe attenuare il collegamento diretto che è alla base del DASPO ma il provvedimento di interdizione potrebbe scattare comunque, considerata la particolare gravità e violenza insita nel messaggio e l'esplicito riferimento alla partita in programma.