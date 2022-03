Udinese-Atalanta 2-6, ricorso a Collegio Garanzia

L’Udinese non si arrende e presenta ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport contro la decisione della Figc e della Lega Serie A di omologare il risultato della gara di campionato con l’Atalanta del 9 gennaio, persa per 6-2 ma giocata con una formazione fortemente rimaneggiata a causa dei tanti giocatori bianconeri risultati positivi al Covid. Al termine della gara giocata alla Dacia Arena, il direttore dell'area tecnica dell'Udinese Pierpaolo Marino aveva subito espresso il suo disappunto: "Questa partita è stata un martirio, è stata una gara senza senso. Siamo stati costretti a radunarci come un torneo da bar. Abbiamo giocato con calciatori che avrebbero dovuto dovuti stare in quarantena. Non è stata una partita con in campo l’Udinese, ma una partita di martiri", le sue parole. Poche ore dopo la gara, l’Udinese l’Udinese ha presentato ricorso, successivamente respinto dagli organi competenti. Ora la nuova richieste presentata al Collegio di Garanzia dello Sport.