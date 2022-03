Spinazzola vola in Finlandia: rientro più vicino

La prossima settimana nuovo consulto in Finlandia con il chirurgo che lo ha operato al tendine d'Achille: se la visita sarà positiva, arriverà l'ok per la ripresa degli allenamenti in gruppo. L'ultimo passo prima del ritorno in campo che potrebbe avvenire nel finale del campionato

Si avvicina il ritorno in campo di Leonardo Spinazzola. L’esterno sinistro della Roma, fermo ai box dallo scorso 2 luglio a causa della rottura del tendine d'Achille durante la sfida tra Belgio e Italia di Euro2020, la prossima settimana volerà in Finlandia per un nuovo, l'ultimo, consulto con Lasse Lempainen, il chirurgo che lo ha operato a luglio. Se la visita andrà bene, allora Spinazzola riceverà l'ok definitivo per tornare ad allenarsi con il gruppo giallorosso. Una notizia molto attesa da José Mourinho, così come da tutto l’ambiente Roma: la ripresa in gruppo e il graduale aumento di carichi di lavoro, se tutto andrà per il verso giusto, porterà Spinazzola a tornare presto nuovamente protagonista anche in campo.