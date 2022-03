Fiocco azzurro in casa Mertens : l'attaccante del Napoli - che compierà 35 anni il prossimo 6 maggio - è diventato papà . Questo sabato pomeriggio infatti è nato il suo primo figlio: si chiama Ciro Romeo Mertens . Il calciatore ha vissuto insieme alla moglie Kat la nascita del primogenito e ha pubblicato sul suo profilo Instagram la prima foto in tre della sua famiglia. Il nome è stato confermato in didascalia: "Ciro Romeo Mertens", seguito da un cuore a testimoniare la grande gioia di Dries e della sua compagna.

Perché 'Ciro'?

leggi anche

Gli episodi arbitrali visti da Rocchi

Quello tra Mertens e la città di Napoli è un legame che negli anni è diventato sempre più profondo. L'attaccante belga è stato 'adottato' dalla città che da qualche anno lo ha ribattezzato 'Ciro'. Il perché fu spiegato dallo stesso giocatore qualche anno fa: "Il gestore del bowling in cui andavo mi segnava sul display come 'Ciro Martinez' per non farmi riconoscere dalla gente. Poi però se ne accorsero tutti e da quel momento iniziai a diventare 'Ciro Mertens'". Probabilmente è per questo motivo, e per l'affetto che Dries prova nei confronti nella città in cui è arrivato nell'estate del 2013, che per suo figlio ha scelto 'Ciro' come primo nome.