L'allenatore del Bologna sarà costretto a un nuovo percorso terapeutico per scongiurare il ritorno della leucemia che lo colpì nel 2019. In una vecchia intervista a Sky Sport parlava così della malattia mettendo a nudo il suo lato più intimo: "Ho imparato a piangere. Ho capito che farlo è una cosa positiva. Penso che vedere un uomo duro che piange, fa tenerezza. Ho imparato a non tenermi nulla dentro"

LA CONFERENZA DI MIHAJLOVIC. VIDEO