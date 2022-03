Protagonista in campionato e non solo. Guglielmo Vicario, il portiere dell'Empoli autore finora di una grande stagione in Serie A, è sceso in campo per aiutare una madre ucraina e suo figlio, fuggiti dal proprio Paese a causa del conflitto armato con la Russia: mamma e figlio sono oggi ospiti di Vicario nella sua casa a Udine, al sicuro. Il papà del figlio, invece, non è potuto fuggire, ma è rimasto al fronte per combattere. Almeno adesso, però, avrà una preoccupazione in meno: compagna e figlio sono lontani dall'orrore della guerra. Merito di Guglielmo Vicario, giovane ragazzo col cuore grande.