Il portiere del Psg Keylor Navas è sceso in campo per aiutare il popolo ucraino in fuga dopo l'invasione da parte della Russia. Come riportato dal quotidiano spagnolo 'Sport' e confermato questo sabato pomeriggio da RMC, il costaricense ha accolto trenta rifugiati ucraini nella sua villa a Parigi. Prima di partire per la convocazione in Nazionale, Keylor Navas ha fatto sistemare la sala cinema presenta all'interno della sua abitazione, rendendola idonea per ospitare i trenta rifugiati che quindi dormiranno lì. La moglie del giocatore, invece, ha comprato letti, vestiti e cibo, come riporta la fonte spagnola.