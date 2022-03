Lo schiaffo di Will Smith al comico Chris Rock durante la cerimonia degli Oscar ha ormai fatto il giro del mondo. Il gesto dell'attore statunitense ha anche dato il via a una serie di meme sui social e Antonio Rosati ha deciso di prendere la palla al balzo per continuare il siparietto su Instagram con Lucas Torreira . Il portiere della Fiorentina, infatti, ha pubblicato un fotomontaggio nel quale il centrocampista uruguaiano gli dà uno schiaffo , aggiungendo nella didascalia un ironico " È andata proprio così ".

Il siparietto social tra Rosati e Torreira

Questo è solamente l'ultimo episodio tra i due compagni di squadra: il tutto è nato lo scorso 19 marzo, quando il centrocampista della Viola aveva perso un dente a seguito di uno scontro di gioco nella gara pareggiata contro l'Inter grazie a un suo gol. L'uruguaiano, al termine del match, aveva postato sui social un selfie con uno spazio ben visibile nell'arcata dentale superiore, al quale il Rosati aveva risposto scherzosamente: "Oggi sei stato INCISIVO hermano". Pochi minuti dopo è arrivato anche il post del portiere: un selfie sorridente con Torreira, ma con un dente nero photoshoppato per essere solidale al compagno di squadra. "Quando ti dicono 'Rosati uomo spogliatoio' e tu li prendi in parola", aveva commentato il portiere, che in campionato non ha mai giocato con la Fiorentina ma che svolge un ruolo fondamentale nel gruppo di Italiano.