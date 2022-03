2/11

Pochi i biglietti ancora rimasti per la sfida di domenica sera. L'ultimo Juve-Inter con il pubblico delle grandi occasioni è datato 7 dicembre 2018 con 41.495 spettatori e un incasso superiore ai 3 milioni di euro. Il record d'incasso dipenderà, con molta probabilità, da quanti interisti verranno a Torino visto lo sciopero da parte del tifo organizzato, in polemica con la Juventus per il "caro biglietti" - settore ospiti a 55 euro - e per l'obbligo di registrarsi al sito della società come condizione per acquistare il biglietto.