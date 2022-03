Gli azzurri preparano la sfida di domenica a Bergamo certi delle assenze di Osimehn, Rrahmani, Di Lorenzo e Petagna. Attesa per conoscere le condizioni di Zielinski che rientra in Italia domani, differenziato per Anguissa, niente allenamento per Fabian fermato dalla febbre. Recuperato invece Politano

La gioia per il gol del 2-0 contro la Svezia che ha blindato la qualificazione ai Mondiali della sua Polonia, poi l’uscita dal campo nei minuti finali per un risentimento al flessore della coscia sinistra. C'è preoccupazione per le condizioni di Piotr Zielinski anche se in casa azzurra sperano – l’esultanza che lo ha visto saltellare nello spogliatoio nel post gara potrebbe essere un segnale positivo – che per il centrocampista polacco non si tratti di nulla di grave. Il centrocampista rientrerà domani a Napoli e verrà subito visitato dallo staff medico e sottoposto a degli accertamenti che daranno un quadro preciso in merito alla possibilità di averlo contro l’Atalanta, gara in programma domenica alle 15 al Gewiss Stadium. Trasferta di Bergamo nel mirino anche di Anguissa: per il centrocampista lavoro personalizzato tra campo e palestra per smaltire un affaticamento, con Spalletti che punta ad averlo a disposizione. Non ha preso parte all’allenamento odierno, invece, Fabian Ruiz a causa di una sindrome influenzale.