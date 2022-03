Damsgaard: "È stata dura. Sono pronto a tornare"

Il centrocampista danese ai canali ufficiali del club: "È difficile parlare del mio infortunio, sono stato male. Ora però voglio tornare in campo e lavoro per farlo". Sulla Sampdoria: "La società è stata brava con me perché mi ha permesso di tornare a casa e stare con i miei cari"

Un inizio non entusiasmante, poi un infortunio con conseguente intervento che lo hanno tenuto fuori dai campi per più di cinque mesi. Adesso Mikkel Damsgaard è tornato a Bogliasco con grande entusiasmo: "È stata dura e fatico anche a parlarne. Sono stato ricoverato in ospedale e stavo male - dichiara ai canali ufficiali della Sampdoria - ma per fortuna ora sono guarito e ho ripreso a lavorare per tornare in campo". Anche se individualmente, il danese è tornato in campo ad allenarsi: "Sono felice di allenarmi e di rivedere di nuovo i miei compagni, anche se molti sono cambiati. Mi fa piacere esser tornato in Italia e di rivedere il bel tempo".