Raspadori cerca spazio nel nuovo Napoli di Conte

Il gol e la prestazione positiva in Francia con la maglia della Nazionale possono essere un ottimo trampolino di lancio per la stagione di Giacomo Raspadori. Anche quest'anno l'ex Sassuolo dovrà lottare per conquistare il suo spazio, con la sfida di proporsi come il vice Lukaku nel nuovo Napoli di Conte

Provaci ancora Jack. Anche quest’anno. Come al solito. Perché alla fine pure con Conte Giacomo Raspadori dovrà riuscire a ritagliarsi un ruolo di primo piano. Come ha sempre fatto. Il gol e la prestazione in azzurro Italia rappresentano il miglior trampolino di lancio per una stagione in cui vuole essere ancora protagonista. Del resto è stato sempre così fin dal principio. Nonostante il peso dei 30 milioni investiti dal club nel 2022 per comprarlo dal Sassuolo. Decisivo contro lo Spezia all’ultimo respiro nell’anno dello scudetto. Suo il gol tricolore a Torino contro la Juventus. Prestazioni convincenti in Champions, senza far rimpiangere l’infortunato Osimhen. Ora la sfida sarà di proporsi come alternativa a Lukaku. Nel 3-4-2-1 di Conte. Un’altra prova che lui ha abbracciato come sempre, il sorriso sulle labbra e tanta determinazione. La stessa messa in campo indossando l’azzurro Italia contro la Francia. E allora anche quest’anno Provaci ancora Jack.