Roma, con Hummels ed Hermoso più esperienza e mentalità

La prima settimana di lavoro degli ultimi due arrivati, Hummels e Hermoso, permette a De Rossi di sfruttare la sosta per ripartire con una squadra più completa, arricchita di maggiore esperienza e mentalità vincente. La difesa a tre diventa ora un'opzione possibile, in una ripresa tra campionato ed Europa League con l'esordio in casa contro l'Atletico Bilbao. La proprietà ha abbassato l'età media e il monte ingaggi di 30 milioni. Sul mercato ha investito più di 100 milioni, arrivati 12 nuovi acquisti e venduti 14 giocatori non più strategici. Investimenti per tornare in Champions dopo 6 anni e arrivare fino in fondo in Europa League. Per questo De Rossi pretende ora tanto dai nuovi giocatori e la stessa proprietà si aspetta di centrare gli obiettivi. Troppo poco finora due punti in campionato, con un solo gol segnato in tre giornate. Alla ripresa servirà una marcia in più.