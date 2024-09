Dimarco-Frattesi, segnali importanti per Inzaghi

Così come per l'allenatore dell'Inter anche il Commissario Tecnico della Nazionale Luciano Spalletti si gode i due giocatori nerazzurri. Entrambi protagonisti con un gol nella vittoria dell'Italia con la Francia nell'esordio di Nations League

Le certezze di Inzaghi sono ben distribuite nei giorni di impegni delle nazionali. Tra gli undici giocatori che hanno lasciato la Pinetina all’allenatore dell’Inter è rimasto in dote praticamente tutto il reparto difensivo, li dove nascono le certezze della squadra e la sua straordinaria solidità, tranne Bastoni che bene ha fatto nella sfida di Nations league contro la Francia. Proprio con la nazionale altri due giocatori hanno lasciato il segno e sono in maniera diversa indispensabili sia per Spalletti che per Inzaghi.