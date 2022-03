Il centrocampista camerunense è tornato ad allenarsi in gruppo e giocherà a Bergamo. Due dubbi per l'allenatore azzurro: il terzino destro (Zanoli o Tuanzebe) e la mezzala sinistra (Fabian, Zielinski ed Elmas in corsa)

Il Napoli ritrova Anguissa verso il match contro l'Atalanta. Il centrocampista camerunense, che ha salto gli impegni con la nazionale a causa di un problema fisico, è tornato ad allenarsi in gruppo e sarà a disposizione di Spalletti al Gewiss Stadium di Bergamo. Se Anguissa è certo di un posto così come Lobotka , per la terza maglia da titolare a centrocampo c'è un ballottaggio. Il favorito è Fabian Ruiz , ma lo spagnolo ha svolto giovedì solo lavoro in palestra ed è fortemente debilitato dall'influenza. Le alternative sono Zielinski (in fase di recupero) ed Elmas , entrambi di rientro dalle nazionali.

Prima volta per Zanoli?

L'altro dubbio è in difesa dove non ci saranno Rrahmani (squalificato, al suo posto spazio a Juan Jesus) e l'infortunato Di Lorenzo. Al posto dell'ex Empoli potrebbe giocare Alessandro Zanoli, classe 2000 che quest'anno ha giocato appena 44 minuti. Per lui sarebbe la prima partita da titolare in Serie A. L'alternativa è Axel Tuanzebe, centrale che verrebbe adattato nel ruolo di terzino destro. L'inglese non gioca dal 13 gennaio, giorno dell'ottavo di finale di Coppa Italia perso contro la Fiorentina. In porta ci sarà Ospina, rientrato dopo gli impegni con la Colombia, mentre in attacco non c'è Osimhen per squalifica. Al suo posto pronto Mertens con Politano e Insigne ai fianchi.