Il club blucerchiato è il primo a comunicare la notifica di un atto di deferimento in seguito all'inchiesta plusvalenze, le cui indagini avevano riguardato in totale 11 società tra Serie A, B e C. "La società conta di poter chiarire nelle sedi opportune ogni aspetto di interesse" si legge sul sito della Samp

Dall'inchiesta al processo sportivo. Concluse le indagini sul caso plusvalenze , è stato notificato il primo atto di deferimento (o rinvio a giudizio) a un club di Serie A, la Sampdoria . A comunicarlo è stato lo stesso club blucerchiato attraverso il proprio sito ufficiale: "L’U.C. Sampdoria S.p.A. comunica che oggi la Procura Federale ha notificato l’atto di deferimento relativo all’indagine sulle c.d. “Plusvalenze” - si legge nella nota -. La società conta di poter chiarire nelle sedi opportune ogni aspetto di interesse, sicura di aver sempre operato nel rispetto delle leggi statali e delle normative federali che disciplinano gli ambiti gestionali ed economici nonché in conformità con la prassi nazionale ed internazionale della compravendita di calciatori". Sono 11 in totale i club (tra Serie A, B e C) finiti sotto indagine.

11 i club coinvolti nelle indagini

Il primo deferimento è arrivato in seguito alla chiusura delle indagini, avvenuta a fine febbraio, e partita su segnalazione della Covisoc a proposito della “valutazione degli effetti di taluni trasferimenti dei diritti alle prestazioni di calciatori sui bilanci e alla contabilizzazione di plusvalenze”. 11 in totale i club finiti sotto indagine e tutti dovrebbero aver ricevuto la notifica di deferimento: Juventus, Napoli, Genoa ed Empoli (oltre alla Samp) per la Serie A, Pisa e Parma per la B, Pescara e Pro Vercelli per la C, oltre a due non più affiliati, Chievo e Novara. I reati ipotizzati sono la violazione dell’articolo 31, comma 1, e degli articoli 6 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero violazioni in materia gestionale ed economica.