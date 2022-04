Grande reazione della Lazio , che dopo aver perso nettamente il derby prima della sosta, batte 2-1 il Sassuolo reduce da sei risultati utili consecutivi, grazie alle reti di Lazzari e Milinkovic-Savic. Soddisfatto della prestazione anche Maurizio Sarri , che nel post gara ha dichiarato: "Speravo ci fosse un atteggiamento così. Abbiamo reagito bene e non era facile: il derby ci era rimasto addosso, lasciando scorie pesanti - ha dichiarato l'allenatore biancoceleste - Arrivavo a Formello e mi vergognavo nei confronti di chi è laziale nell'anima. Non per la sconfitta, ma perché non abbiamo giocato. Oggi abbiamo fatto una partita di altissimo livello contro una grande squadra, concedendogli pochissimo nonostante abbiano gran potenziale offensivo".

"Immobile ha sbagliato qualche gol, ma ha giocato bene"

Sarri ha parlato anche di Ciro Immobile, che dopo le critiche in nazionale, cercava riscatto con la Lazio: "L'ho visto bene, ha sbagliato qualche gol che lui solitamente non sbaglia, ma per me non ha fatto una brutta partita. Da lui ci si aspetta sempre tantissimo, ma il fatto che abbia sciupato qualche occasione per me è ininfluente, perché l'ho visto abbastanza sereno e non turbato, questo è importante". E su Milinkovic-Savic: "Oggi ha fatto benissimo, ma ha ampi margini di miglioramento, soprattutto in termini di continuità nelle prestazioni. Le voci di mercato su lui e Luis Alberto non mi preoccupano al momento, intanto pensiamo alle prossime partite, poi ci sarà tempo per pensarci". Infine anche un pensiero sul futuro e su cosa la squadra deve ancora migliorare: "Noi stiamo costruendo e la squadra si esprime ad alto livello come oggi. Ora bisogna lavorare su alcuni blackout che a volte abbiamo avuto, come nel derby, anche se rispetto a inizio stagione siamo cresciuti".