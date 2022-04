L'attaccante colombiano, out dallo scorso 6 febbraio, anticipa le tappe e torna a sorpresa tra i convocati di Gasperini per la sfida di campionato contro il Napoli. Un rientro fondamentale per l'Atalanta, che senza il suo bomber principale ha faticato parechio in fase realizzativa

Se l'attacco si è fermato, la difesa...

Meno gol segnati, pochi gol subiti. Se la difesa nerazzurra non è mai stata solida come quest’anno (porta inviolata per 6 volte nelle ultime 12) è perché ultimamente Gasperini, per necessità o per scelta, gioca più coperto. Anche se la sua indole rimane quella di sempre: giocare all’attacco per segnare un gol in più, anziché subirne uno in meno. Lo farà anche contro un avversario come il Napoli, contro cui nelle ultime stagioni, si è preso tante soddisfazioni, l’ultima a inizio dicembre, quando la marcia (soprattutto esterna) dell’Atalanta alimentava sogni di scudetto. Ritrovare lo stadio pieno sarà una spinta ulteriore che i nerazzurri proveranno a sfruttare per inaugurare nel modo migliore il tour de force che li attende tra campionato e coppa. Napoli, andata di Europa League a Lipsia, Sassuolo, ancora Lipsia e Verona, tracceranno in maniera più netta, nelle prossime due settimane, le ambizioni dell’Atalanta.