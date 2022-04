Sette partite per coronare il sogno tricolore, che mai come quest'anno è vicino a trasformarsi in realtà. Da quando Aurelio De Laurentiis è presidente del Napoli, la squadra azzurra non è mai arrivata alla 31^ giornata di campionato così vicina alla vetta come nell'attuale Serie A. La vittoria in trasferta contro l'Atalanta nell’ultimo turno ha dato ancora maggiore entusiasmo al gruppo azzurro, che adesso ha sette partite per provare a conquistare uno scudetto che al Napoli manca dalla stagione 1989/1990