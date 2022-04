L'attaccante nigeriano si è fermato nel corso dell'allenamento e ha lasciato il campo anzitempo a causa di un fastidio muscolare al flessore della coscia sinistra. Domani, mercoledì 7 aprile, in programma accertamenti medici ma lui tranquillizza su Instagram: "Cari napoletani, ci vediamo domenica" NAPOLI, SCUDETTO MAI COSÌ VICINO NELL'ERA DE LAURENTIIS Condividi

Aveva lasciato prima del tempo l'allenamento del Napoli, Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano - che a Bergamo non ha giocato in quanto squalificato - ha avvertito un risentimento al flessore sinistro. Qualche decina di minuti dopo il messaggio su Instagram che fa capire come il fastidio non sia grave: "Cari napoletani, ci vediamo domenica. #ForzaNapolisempre". In ogni caso domani, mercoledì 7 aprile: gli accertamenti medici aiuteranno a capire meglio di cosa si tratta.

L'importanza di Osimhen vedi anche Bomber di Serie A: chi ha fatto più gol alle big? Inevitabile l'importanza del nigeriano per un Napoli (quello di Luciano Spalletti) lanciatissimo nella volata scudetta con Milan e Inter. Osimhen è infatti il giocatore che può spostare gli equilibri e accrescere ulteriormente il sogno scudetto del Napoli e per uno con la sua struttura fisica e con il suo modo di giocare, fatto di scatti e strappi continui, ogni fastidio è comunque da tenere in considerazione. Il giocatore, che in allenamento è riuscito davvero a fare poco, aveva comunque lasciato Castel Volturno guidando la sua automobile.



La storia di Osimhen

In tre a parte, Meret in gruppo Oltre alle notizie riguardanti Osimhen, gli infortunati del Napoli - Ounas, Petagna e Di Lorenzo - hanno continuato con il lavoro personalizzato in campo a Castel Volturno. Buone notizie infine per Meret, che ha svolto l'intera seduta in gruppo.