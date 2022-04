Serie A, partite e orari della 32^ giornata

La corsa scudetto, la lotta per i posti in Champions e in Europa League e la battaglia per non retrocedere. La Serie A verso il rush finale, tutto pronto per la 32^ giornata. Un turno che si aprirà quest'oggi, sabato 9 aprile, con l'incontro tra Empoli e Spezia alle 15. Alle 18 toccherà all'Inter cercare una vittoria per mettere pressione a Milan e Napoli: i nerazzurri se la vedranno a San Siro contro il Verona. In serata, alle 20:45, la Juventus giocherà sul campo del Cagliari per difendere il quarto posto dall'attacco delle inseguitrici: la partita sarà in diretta su Sky Sport. Domenica 10 si parte con il lunch match tra Genoa e Lazio trasmesso in diretta su Sky Sport, mentre alle 15 si giocherà l'interessantissimo Napoli-Fiorentina, oltre a Sassuolo-Atalanta e Venezia-Udinese. Nel posticipo domenicale il Milan capolista sarà in scena sul campo del Torino, mentre a chiudere il quadro sarà il Monday night tra Bologna e Sampdoria in programma lunedì 11 aprile alle 20:45 (diretta su Sky Sport).