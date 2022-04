Seconda sconfitta consecutiva per il Genoa, che ha anche subito quattro gol contro la Lazio nel lunch match della 32^ giornata di Serie A. Al termine della gara, l'allenatore rossoblù Alexander Blessin ha commentato uno degli episodi chiave, in cui si aspettava l'intervento del Var: "Abbiamo iniziato bene ed eravamo in controllo. C'è stato un errore sul contatto Acerbi-Piccoli: era fallo. Era fuori area sì, ma dal mio punto di vista era cartellino rosso e per questo c'è il Var. È la quinta volta che abbiamo problemi. Poi abbiamo concesso gol stupidi e abbiamo lasciato troppo spazio alla Lazio. Il secondo gol ci ha fatto male”.