L'allenatore biancoceleste esulta per la vittoria: "Abbiamo fatto una buona partita. Dopo il derby ho lanciato un messaggio forte, recepito bene dalla squadra". Poi sui singoli: "Faccio esaltare i singoli, Immobile come Cristiano Ronaldo e Hazard". E sul suo futuro: "Qui mi trovo benissimo, ci sono persone spettacolari"

Tre punti e prestazione convincente: la Lazio lascia il Marassi di Genova con certezze in aumento. Maurizio Sarri ha commentato la vittoria contro il Genoa di Blessin nel post partita: "Abbiamo fatto una buona partita. Il Genoa è un avversario difficile da affrontare, ha tanta intensità. Siamo stati bravi e abbiamo palleggiato con qualità, costruendo diverse situazioni pericolose. In fase difensiva abbiamo fatto bene. Oggi era una gara sporca per il modo di giocare degli avversari. Stiamo facendo bene in trasferta".

Sarri: "Serviva un messaggio forte. Contratto? Mi trovo benissimo" La Lazio è ripartita dopo la pesante sconfitta nel derby contro la Roma. Prima la vittoria casalinga contro il Sassuolo, poi le quattro reti al Genoa: "Ho lanciato dei messaggi forti dopo il derby. È stata una partita inspiegabile. Volevo che venisse fuori un messaggio forte da parte mia o della società". Non solo presente, ma anche futuro. Maurizio Sarri ha parlato del rinnovo del contratto con il club biancoceleste: "A me non interessa. Il futuro per me è la prossima partita contro il Torino. Dobbiamo stare attenti. Mi voglio concentrare esclusivamente sulla mia squadra in questo momento, poi vediamo come la pensa il presidente. La mia idea? Io mi trovo molto bene. È un ambiente particolare, ci sono persone spettacolari e mi trovo benissimo".