Tripletta decisiva e allungo in classifica marcatori per l’attaccante biancoceleste: "Il mister e la squadra mi mettono nelle condizioni ideali per segnare". Poi sul derby perso e l'eliminazione dell'Italia: "Quando si vince o si perde lo si fa insieme. Inutile puntare il dito, le responsabilità sono di tutti"

Tre reti nel lunch match della 32^ giornata per Ciro Immobile: l’attaccante della Lazio regala tre punti pesanti a Maurizio Sarri per continuare a sognare il quarto posto, supera Dusan Vlahovic in testa alla classifica marcatori della Serie A e raggiunge quota 179 reti in Serie A, una in più di Boniperti. A fine partita, Immobile ha così parlato: "Le critiche fanno parte di questo sport. Quando si inventano storie e cattiverie, però, non mi piace. Io sono molto dispiaciuto sia per il derby che per l’eliminazione dell'Italia dal Mondiale, ma ho le stesse responsabilità di chiunque altro che ha partecipato. Quando si vince e si perde lo si fa tutti insieme. Quando arrivano sconfitte così pesanti, non si puo puntare il dito contro nessuno. Le responsabilità sono di tutti".