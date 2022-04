Juric: "Manca qualità, ma stiamo facendo bene"

L'allenatore granata commenta il pareggio contro il Milan: "Buona partita, ma ci manca qualità negli ultimi metri. Non abbiamo giocatori 'd'amore'." E sulla stagione attuale: "All'inizio eravamo in una situazione disastrosa e non era semplice creare un'identità, ma stiamo facendo un buon campionato"

Dopo il pareggio contro l'Inter di tre giornate fa, il Torino ferma anche il Milan nel proprio stadio, giocando una partita di sostanza e carattere. È dello stesso parere Ivan Juric , che nel post gara ha commentato così il match: "La squadra ha fatto una grande partita. Abbiamo provato pure a vincerla, ma non ci siamo riusciti contro una grande squadra, che stasera mi è piaciuta molto. A noi manca spesso l'ultimo passaggio perché non abbiamo un giocatore bravo in quello, manca un giocatore 'd'amore' - spiega Juric - Abbiamo perso Praet che poteva dare tanto a questa squadra. Siamo una squadra molto fisica, ma tecnicamente sono più forti le squadre che lottano con noi in classifica. C'è tanto da migliorare sulle fasce con cross e passaggi, ma siamo giovani e ci sta. Stiamo lavorando su questo".

"Siamo partiti da una situazione disastrosa"

leggi anche

Torino-Milan 0-0. HIGHLIGHTS

Juric ha fatto anche un'analisi sull'attuale stagione dei granata: "Siamo partiti in una situazione disastrosa, con problemi di ogni genere. Era la fine di un ciclo, la squadra veniva da due salvezze nel finale di campionato, c'era gente che non sapeva nulla sul proprio futuro. Non era una situazione facile su cui lavorare - ha dichiarato l'allenatore del Torino - Abbiamo inserito due o tre nuovi acquisti, ma la difesa è la stessa dello scorso anno e spesso anche il centrocampo. Era difficile dare un'identità, ma stiamo facendo un buon campionato". In conclusione, l'ex allenatore del Verona ha parlato anche del supporto del pubblico: "La mia squadra deve pensare poco e togliersi qualche soddisfazione. Stasera è stata una bella partita, lo stadio era pieno e siamo felici. Ora lavoreremo per la prossima".