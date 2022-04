Secondo 0-0 consecutivo per il Milan, che rimane in vetta a +2 sull'Inter, ma i nerazzurri hanno una partita in meno. Una partita combattuta e ben giocata da entrambe le squadre, commentata così da Stefano Pioli: "Abbiamo fatto di tutto per dare pochi punti di riferimento al Torino, sapevamo che la partita era difficile. Non abbiamo creato chiarissime occasioni da gol, ma c’erano tante situazioni per poterci riuscire - ha dichiarato Pioli - Non posso dire nulla alla squadra per spirito e determinazione, ma sta mancando quel guizzo lì, chiaro che ci sono dei problemi realizzativi. Volevamo la vittoria, peccato, ma è comunque un buon punto. Bisogna continuare così e sapere che si può sempre fare qualcosa in più". Poi anche una piccola polemica sul ritmo basso della gara: "Se il portiere avversario perde tempo, non c’è modo di dar ritmo alla partita. I minuti di recupero poi si giocano pochissimo, non sono veritieri. È successo contro il Bologna ed è successo oggi".