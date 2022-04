Un problema in più per Allegri, già privo degli indisponibili Locatelli e McKennie per la partita di sabato contro il Bologna: nell'allenamento di martedì Arthur si è fatto male alla caviglia destra: gli esami hanno escluso interessamento dei legamenti

Emergenza a centrocampo per la Juventus, in vista della sfida di sabato pomeriggio contro il Bologna (già certe le assenze di Locatelli e McKennie): problemi alla caviglia destra per Arthur. Nei dettagli, la nota sul club bianconero: "Durante l’allenamento di ieri Arthur ha riportato un trauma contusivo-distorsivo della caviglia destra; gli accertamenti radiologici eseguiti questa mattina presso il J|Medical hanno escluso un significativo interessamento capsulo legamentoso e pertanto le sue condizioni saranno monitorate di giorno in giorno".