Dopo l'annuncio dello stop di ieri per Ibrahimovic, nel mercoledì di Milanello arrivano buone notizie per Stefano Pioli. Bennacer ha svolto l'allenamento con il gruppo e sarà a disposizione per la sfida di venerdì contro il Genoa. Un recupero che si aggiunge a quelli di Rebic e Castillejo. Ancora lavoro personalizzato per Romagnoli. Guarda il VIDEO in copertina