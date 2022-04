Cagliari-Sassuolo, dove vedere la partita in tv

La squadra di Mazzarri a caccia di punti preziosi in chiave salvezza sfida i neroverdi che nell'ultimo turno hanno battuto l'Atalanta. Cagliari-Sassuolo, ore 12.30, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Un solo successo nelle ultime sette sfide di campionato e una classifica "pericolosa" per il Cagliari , che recita quartultimo posto a quota 25 punti, tre in più rispetto al terzultimo posto. La squadra allenata da Walter Mazzarri, reduce dalla sconfitta (la quinta consecutiva) contro la Juventus nell’ultimo turno di Serie A, sfida il Sassuolo nel match che apre il sabato della 33^ giornata di campionato (ore 12.30). La formazione neroverde invece è reduce dal bel successo contro l'Atalanta e attualmente occupa la nona posizione in classifica con 46 punti.

Dove vedere Cagliari-Sassuolo in tv

approfondimento

Serie A, 33^ giornata: presentazione e curiosità

La gara tra Cagliari e Sassuolo, valida per la 33^ giornata del campionato di Serie A 2021/2022, si gioca sabato 16 aprile alle ore 12.30 all’Unipol Domus. La partita è visibile su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD. Telecronaca del match affidata a Davide Polizzi, commento Minotti; a bordocampo Baldaccini e Caruso.