Serie A, 33^ giornata: presentazione e curiosità

Spezia-Inter, venerdì 15 aprile, ore 19 (Sky)

Sesta gara tra le due squadre, tra Serie A e Coppa Italia. L'Inter è imbattuta contro lo Spezia (4V, 1N). L'unico precedente giocato in casa dei liguri è datato 21 aprile 2021, terminato con il punteggio di 1-1. Lo Spezia non ha subito reti nelle ultime due gare di Serie A (contro Venezia ed Empoli): nella sua storia, non è mai arrivata a tre clean sheet di fila in Serie A. L'Inter ha registrato 14 clean sheet in 31 gare, eguagliando tutta la stagione precedente. Il record nerazzurro è datato 2018/19: 17 gare su 38 con la porta inviolata. I nerazzurri sono anche la squadra che attaccano di più in verticale (68 volte), sette dei quali hanno portato a una rete. L'allenatore bianconero Thiago Motta ha collezionato 55 presenze con la maglia dell'Inter in Serie A, tra agosto 2009 e gennaio 2012.

Milan-Genoa, venerdì 15 aprile, ore 21

La sfida di San Siro sarà la numero 108 in Serie A. Il Milan ha vinto sette delle ultime 10 gare contro il Genoa in Serie A (2N, 1P). I rossoneri non hanno subito reti nelle ultime cinque gare di campionato: in caso di sesto clean sheet, Stefano Pioli diventerebbe il terzo della storia del Milan, dopo Capello (due volte nel 1993/94: sette e nove) e Rocco (sette nel 1971/72). La squadra di Pioli - alla pari dell'Inter - ha mantenuto per 14 volte la porta inviolata in questa Serie A. I rossoneri hanno concluso con zero reti le ultime due gare, entrambe terminate 0-0: soltanto due volte (gennaio 1994 e aprile 1936) sono arrivati tre pareggi a reti inviolate di fila. Il Genoa è la squadra che ha vinto meno partite (due) e pareggiate di più (16) nei maggiori cinque campionati europei nel 2021/22. Mattia Destro, che ha collezionato 15 presenze e 3 reti con il Milan tra febbraio e maggio 2015, potrebbe diventare il primo calciatore del Genoa ad andare in doppia cifra di gol in due stagioni di fila a partire da Tomas Skuhravy (tre, tra il 1990/91 e il 1992/93): attualmente è a quota 9.

Cagliari-Sassuolo, sabato 16 aprile, ore 12.30 (Sky)

Cagliari e Sassuolo hanno pareggiato il 67% delle sfide giocate in Serie A (10/15), poi tre vittorie neroverdi e due rossoblù. Anche le ultime cinque gare sono finite in pareggio. Il Cagliari ha perso le ultime cinque partite in campionato: sei di fila sono arrivate con Eusebio Di Francesco in panchina nel 2021. Walter Mazzarri non aveva mai perso cinque gare di fila in carriera. Il Sassuolo ha ottenuto 17 punti nelle ultime 8 gare (5V, 2N, 1P), alle spalle solo della Roma con 18. I neroverdi, nel 2022, hanno effettuato 225 totali in Serie A: nei maggiori cinque capionati europei, solo il Bayern Monaco ha fatto meglio, 244. Il Cagliari è la squadra che ha subito più reti su calcio piazzato (24) in questo campionato. Domenico Berardi ha preso parte a 10 reti su 11 contro il Cagliari in Serie A (qusttro gol e sei assist), mentre Leonardo Pavoletti, che ha segnato 11 reti con il Sassuolo tra l'agosto 2013 e il gennaio 2015, è a quota quattro gol contro i neroverdi, solo contro la Sampdoria ha fatto meglio (sei).

Udinese-Empoli, sabato 16 aprile, ore 14.30

La gara della Dacia Arena sarà la numero 26 tra Udinese ed Empoli in Serie A e nelle ultime quattro gare sono arrivate tre vittorie per i toscani e un pareggio. L'ultimo successo dell'Empoli in casa bianconera, però, è datato 19 settembre 2015: poi sono arrivate sette vittorie dell'Udinese e tre pareggi. La squadra di Cioffi ha vinto le ultime due gare in Serie A, in caso di vittoria sarebbe la migliore striscia dal dicembre 2020. Nel 2022 nessuna squadra ha segnato più gol dell'Udinese nella partite casalinghe in campionato (13 in sei partite). L'Empoli non ha vinto nessuna delle ultime 15 gare in campionato (8N, 7P): nella sua storia non è mai arrivata a 16 gare senza vittoria in Serie A. Al pari di Atalanta e Roma, l'Udinese ha segnato sei reti dopo il minuto 90, più di tutti in campionato.

Sampdoria-Salernitana, sabato 16 aprile, ore 14.30

Quella del Marassi sarà la sesta gara tra le due squadra in Serie A: sono tre le vittorie della Sampdoria, due quelle della Salernitana e nessun pareggio. Il club blucerchiato ha vinto i due precedenti in casa e, tra Serie A, Serie B e Coppa Italia, ha vinto le ultime cinque sfide contro il club granata. Nessuna squadra ha perso più gare della Sampdoria nel 2022 (10 su 13) nei top cinque campionati europei, al pari di Everton e Maiorca. Nessuna squadra ha ottenuto meno punti in stagione della Salernitana (16) nei maggiori campionati europei, come il Greuther Fürth, e solo il Norwich (23) ha segnato meno dei granata (23). A quota nove reti, Francesco Caputo è a una sola rete di distanza dal raggiungere la doppia cifra di marcature in Serie A per la quarta stagione di fila. La Sampdoria è la vittima preferita di Simone Verdi in Serie A (4 reti).