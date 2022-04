Da Grenoble a Milanello per salutare Giroud. VIDEO

Il giorno dopo la vittoria del Milan sul Genoa e il controsorpasso sull'Inter, i rossoneri sono già tornati a lavorare a Milanello in vista del derby di Coppa Italia. Tra i tanti tifosi all'esterno del centro sportivo in questo weekend di Pasqua, anche un nutrito gruppo di milanisti francesi, arrivati da Grenoble per salutare il loro idolo Giroud. Il numero 9 del Milan ha iniziato proprio nel Grenoble la sua carriera da professionista a 19 anni nel 2005. L'attaccante si è fermato piacevolmente per qualche minuto a chiacchierare con loro, a firmare autografi e fare le classiche foto di rito, dimostrando la solita classe e gentilezza. Questo particolare gruppo di tifosi, oltre agli altri francesi della squadra, si è poi fermato ad aspettare Paolo Maldini, presente questa mattina a Milanello.