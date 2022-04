Napoli-Roma a Pasquetta, le news di formazione

Pasquetta al 'Maradona' con il big match tra Napoli e Roma: Mourinho, reduce dalla qualificazione in semifinale di Conference con la rimonta sul Bodo, vuole i tre punti per portarsi a -6 da Spalletti e continuare a sognare nel quarto posto. Ma i padroni di casa non possono permettersi passi falsi per non farsi sfuggire il treno scudetto... Ecco le probabili formazioni della sfida in programma lunedì 18 aprile alle ore 19