Dopo due pareggi consecutivi, il Milan torna a vincere a San Siro e lo fa per 2-0 contro il Genoa. Un successo importante per i rossoneri, che rispondono così all'Inter che aveva vinto in casa dello Spezia. Il derby per il primo posto prosegue, Fikayo Tomori ci crede e svela anche un particolare retroscena legato alla parola " scudetto ": "Quando l'ho imparata? Praticamente subito! Quando sono arrivato qua, sapevo di entrare in una squadra forte che poteva fare qualcosa di speciale. Quest'anno possiamo farlo, ma bisogna continuare così", racconta il difensore inglese a Sky Sport.

"A Milano grandi aspettative, ora è importante la testa"

Sul finale di stagione, aggiunge: "Secondo me, in questo momento, il risultato è la cosa più importante. Certo, vogliamo giocare bene ma il risultato è la priorità. Le ultime due gare non erano andate come volevamo, ma contro il Genoa abbiamo ottenuto la vittoria e dobbiamo continuare così. Le gambe servono, ma ovviamente è più una questione di testa. Lo stadio è pieno, non c'è pressione ma ci sono grandi aspettative come è giusto che sia in una città come Milano. Vogliamo vincere, ci siamo vicini ma dobbiamo continuare a lavorare. Derby di Coppa Italia? Saremo pronti per la partita, speriamo di poter passare il turno e andare in finale. Spero che tutti i milanisti saranno a San Siro per darci sostegno".