Gasp: "Caduta morale, ma dobbiamo chiudere bene"

Amara ma lucida analisi della sconfitta e più in generale del momento che sta vivendo l'Atalanta da parte dell'allenatore Gian Piero Gasperini: "E' un momento in cui non siamo nemmeno fortunati, fino a dicembre abbiamo fatto bene ma dopo non più. Chiudere nel miglior modo possibile è un dovere nei confronti dei nostri tifosi"

C'è grande delusione nelle parole di Gian Piero Gasperini al termine della sconfitta casalinga della sua Atalanta contro il Verona per 2-1. Un'Atalanta che non riesce più a riprendere il cammino in campionato: "Siamo in una caduta morale in questo periodo - dice - Dobbiamo pensare a chiudere bene la stagione perché lo dobbiamo a questa gente che ci sostiene. I ragazzi si sono impegnati. Non è un momento fortunatissimo , almeno oggi nella prima parte della gara. In questo momento giocare partite così aperte , contro avversari che hanno valori tecnici importanti è complicato e ne usciamo spesso perdenti".

"Chiudere nel modo più dignitoso possibile"

Un'Atalanta che, forse, potrebbe avere esaurito un ciclo: "E' una condizione che verificherà la società quando sarà il momento - spiega Gasperini - Quest'anno abbiamo fatto un ottimo percorso in Europa, sia in Champions che in Europa League. In campionato abbiamo fatto molto bene fino a dicembre e dopo non siamo più riusciti a rispettare non solo le aspettative ma anche la qualità di gioco. Ci sono state tante componenti, non una sola, tante cose determinanti. Quando sarà il momento e chiuderemo la stagione si trarranno le conclusioni. In questo momento dobbiamo renderci conto che per noi è un finale che vogliamo e dobbiamo chiudere nel modo più dignitoso possibile".