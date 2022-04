Il fondo Investcorp vuole acquistare il Milan. Adesso è ufficiale la trattativa tra Elliott e il fondo arabo per la cessione del club rossonero. A rendere pubblica l'operazione è stata l'ambasciata del Bahrain nel Regno Unito con un post sui social: "L'asset manager Investcorp basata in Bahrain ha avviato trattative esclusive per l'acquisto del club italiano AC Milan per 1,1 miliardi di dollari (1 miliardo di euro, ndr)". La due diligence è in corso e bisognerà aspettare ancora un paio di settimane per conoscere l'esito della trattativa (che consentirebbe a Elliott di realizzare una plusvalenza visto che il fondo statunitense acquistò il Milan per 700 milioni di euro).