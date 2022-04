Elongazione al bicipite femorale sinistro per il 'Gallo'. Oltre all'attaccante, terapie anche per Pobega, Lukic e Izzo. Ancora differenziato per Zaza. Il belga Praet torna in gruppo

Non arrivano buone notizie per il Torino di Juric, atteso dalla gara casalinga contro lo Spezia, in programma sabato 23 aprile alle 15. Dopo la gara dell'Olimpico, si è fermato Andrea Belotti. L'attaccante ex Palermo ha riportato un’elongazione al bicipite femorale sinistro. Problemi anche per Armando Izzo, Tommaso Pobega e Sasa Lukic, che hanno svolto terapie. Continua il lavoro riatletizzante per Djidji e Mandragora, ancora differenziato per Zaza. Sorrisi per Dennis Praet: il centrocampista belga è tornato in gruppo dopo essersi operato al metatarso lo scorso febbraio.