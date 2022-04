Le parole del ds viola: "Qualcuno ha detto che siamo interessati a Belotti, ma noi abbiamo già due attaccanti di valore come Cabral e Piatek. Andrea è fortissimo, ma la Fiorentina non può rientrare mai nei suoi parametri economici". Poi nuovi elogi per Italiano: "La nostra chiesa al centro del villaggio è lui, speriamo che il nostro sia un percorso molto lungo". E su Castrovilli: "Temiamo che il suo infortunio sia serio, gli facciamo un grande in bocca al lupo"

Nel postparita di Fiorentina-Venezia (1-0), il direttore sportivo viola, Daniele Pradè, ha voluto commentare anche la voce circolata nei giorni scorsi sul presunto interesse del club per Belotti, in scadenza con il Torino tra poche settimane: "Questa settimana hanno detto che avevamo già preso Belotti, ma noi abbiamo già due attaccanti forti come Cabral e Piatek, per cui c'è un diritto di riscatto. Andrea è fortissimo, non so quali siano i suoi parametri economici ma immagino che non siano mai parametri economici in cui può rientrare la Fiorentina".