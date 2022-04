All'indomani dell'eliminazione dalla Coppa Italia in seguito al ko nel derby, l'attaccante svedese del Milan pubblica un video che lo ritrae in allenamento: un modo per rispondere a tutti quelli che parlano di un suo possibile ritiro a fine stagione: "Decido io quando smettere, proprio come decido quando colpirti con il pallone giallo". Un cortometraggio da non perdere, offerto in regalo ai suoi oltre 50 milioni di follower su Instagram

