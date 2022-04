La Salernitana si allena in centro a Udine. VIDEO

Immagini ormai rare da vedere. Una squadra di calcio che si allena in centro città. E’ successo in mattinata alla Salernitana che ha scelto piazza XX settembre nel cuore di Udine per la rifinitura pre partita. Scelta dell’allenatore Davide Nicola che a Udine ha allenato nel 2018-2019.

La squadra è in ritiro all’hotel Astoria che si affaccia sulla piazza. E allora ecco che si è deciso di far scaldare Ribery e compagni sulla pietra piasentina della piazza. Piazza resa famosa a inizio degli anni '80 per le proteste dei tifosi dell’Udinese contro il governo che vietava l’acquisto degli stranieri. In quella piazza dove oggi ha corso la Salernitana, 40 anni fa venne mostrato il famoso cartello “O Zico o Austria”. Molta curiosità, ma grande rispetto degli udinesi che hanno assistito all’allenamento da bordo piazza. Non sono mancate -ovviamente- le richieste di foto e autografi