Momento poco fortunato per i centrocampisti della Fiorentina . Dopo aver perso per lungo tempo Gaetano Castrovilli – lesione del legamento crociato anteriore, del legamento collaterale mediale e del menisco esterno del ginocchio sinistro –, l’allenatore viola Vincenzo Italiano deve fare i conti anche con l’infortunio di Lucas Torreira , costretto a uscire all’intervallo della semifinale di Coppa Italia persa contro la Juventus a Torino. "ACF Fiorentina comunica che il calciatore Lucas Torreira, nel corso della partita Juventus-Fiorentina, è stato costretto ad abbandonare il campo per un trauma contusivo al fianco sinistro. Gli esami diagnostici svolti nella mattinata di oggi hanno evidenziato una lesione di primo grado del muscolo trasverso dell’addome . Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo e sarà rivalutato nel corso dei prossimi giorni", il report medico pubblicato dalla Fiorentina in merito alle condizioni del centrocampista uruguaiano.

Torreira su Instagram: "Starò fuori per un po'"

Torreira che in un messaggio pubblicato su Instagram è tornato a parlare della sconfitta contro la Juventus (2-0) e delle sue condizioni fisiche: "Tanto dolore e frustrazione per non essersi qualificati. A testa alta per aver lasciato tutto in campo e convinto che questo gruppo sia pronto per cose importante". Il centrocampista uruguaiano della Fiorentina ha poi aggiunto: "Purtroppo non sono riuscito a finire la partita a causa di un infortunio che ho avuto nel primo tempo e questo mi terrà fuori dal campo per un po’ di tempo. Ma mi fido dei miei compagni di squadra che punteranno sempre alla vittoria. Dalle sconfitte si impara di più. Adesso pensiamo al campionato con l'impegno di sempre". Torreira salterà sicuramente la prossima gara di campionato contro la Salernitana e il recupero contro l’Udinese del 27 aprile; sarà difficile anche vederlo in campo per la sfida di San Siro contro il Milan in calendario il 1° maggio.