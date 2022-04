Dopo il brutto infortunio al ginocchio sinistro rimediato nella gara contro il Venezia, Gaetano Castrovilli sarà costretto a un lungo stop. Il centrocampista della Fiorentina è stato operato a Villa Stuart e dovrà restare fermo per i prossimi 8-10 mesi. Questi i tempi di recupero stimati dai medici, un lungo periodo in cui Castrovilli dovrà lavorare per ritornare al top della condizione. Il centrocampista classe 1997, però, non ha perso il sorriso, come mostrato in una foto pubblicata su Instagram dal letto della clinica dove è stato operato. "Operazione riuscita. E da oggi inizio già a contare i giorni che mancano al mio rientro. Del resto, non è forte chi non cade, ma chi, cadendo, ha la forza di rialzarsi. Ad maiora! Forza Viola e grazie ancora a tutti per i messaggi di supporto", le parole divulgate sul suo profilo da Castrovilli.