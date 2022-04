Italiano: "Ripartiamo dalle nostre certezze"

"Ripartiamo con le nostre certezze, con quello che stiamo facendo e che abbiamo fatto anche a Torino, anche se poi gli episodi non ci sono stati favorevoli". Ha esordito così Vincenzo Italiano alla vigilia di Salernitana-Fiorentina (in diretta domenica 24 aprile alle 12:30 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251), dopo l'eliminazione in semifinale di Coppa Italia che ha spento i sogni Viola di un trofeo. "Dobbiamo continuare a lavorare e a proporre questo tipo di prestazioni, che poi sono le stesse che ci portano a Salerno a lottare per un obiettivo importante". Italiano è poi tornato sulla sfida di Coppa Italia contro la Juventus: "La realtà è che in tre partite non abbiamo fatto un gol, anche se la Juventus ha una difesa difficile da affrontare. Già averli messi in difficoltà è stato fantastico, ma vuol dire che non siamo ancora pronti per far male a una squadra come la Juve. All'ultima di campionato proveremo a segnare un gol (ride, ndr)". E sulla partita di domani: "Ogni partita è difficilissima, giocheremo in un campo caldo con un'atmosfera importante. Loro si giocano la vita, dobbiamo andare forti come faranno loro. Dovremmo essere concreti come nelle ultime partite, ma evitando di concedere qualche pallone di troppo come contro la Juventus. Sono squadre che arrivano come se fosse l’ultima partita. Incontreremo una Salernitana che cercherà di vincere. Poi le qualità fanno la differenza, ma io sono fiducioso".