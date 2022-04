Nicola: "Nessuna finale, che spinta dai tifosi"

L'allenatore verso la sfida alla Fiorentina, in programma domenica 24 aprile alle 12:30 allo stadio Arechi (diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251): "Daremo il massimo senza essere schiavi delle nostre emozioni. Entusiasmo del pubblico ed equilibrio per crederci fino alla fine, non siamo all'ultima spiaggia" LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 34^ GIORNATA Condividi

"Non mi piace parlare di sei finali o ultima spiaggia: noi stiamo costruendo una rincorsa. Giochiamo ogni partita con la voglia di vincere e l'animo di osare". Davide Nicola risponde così a chi gli chiede se quella contro la Fiorentina (domenica 24 aprile alle 12:30, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251) per la sua Salernitana sarà la partita della vita. "Affrontiamo una squadra importantissima, anche per loro il raggiungimento dell'obiettivo non è semplice ma stanno facendo un campionato straordinario - spiega in conferenza stampa - dovremo essere bravi e coraggiosi nel palleggio, leggere in anticipo la giocata. Hanno vinto quattro delle ultime sei partite ma non partiamo certo sconfitti".

Nicola: "20mila all'Arechi, che goduria" approfondimento Quanto "vale" retrocedere in Serie B? "Daremo il massimo senza essere schiavi delle nostre emozioni" è la richiesta di Nicola alla sua squadra. "La Fiorentina è fortissima, la Salernitana ha le sue chance. In casa abbiamo incontrato avversari particolarmente tosti, sono convinto che presto arriverà la vittoria anche all'Arechi". Dove ci saranno 20mila spettatori sugli spalti: "Non è una responsabilità, ma una goduria per noi - spiega l'allenatore - non ho mai sentito la nostra gente non avere entusiasmo per noi. Per tutti la salvezza appare obiettivo lontanissimo, ora però ci siamo riavvicinati e ogni componente deve e vuole dare il meglio di sè stessa. Noi daremo tutto, anche grazie alla loro spinta. Non sappiamo quello che succederà in campo ma sappiamo dove vogliamo arrivare".

"Essere in corsa per la salvezza è già importante" leggi anche Salernitana-Venezia slitta: si gioca il 5 maggio Testa alla corsa salvezza, obiettivo oggi distante sei punti ma con una partita, quella contro il Venezia, da recuperare: "Noi dobbiamo recuperare una partita, quella col Venezia. Poco importa, a questo punto, sprecare energie per situazioni che non dipendono da noi - spiega Nicola - risparmiare diffidati per quelle partite? Non fa parte del mio modo di pensare. Non sono scontri vitali quelli che verranno, è importante far bene con la Fiorentina. Non possiamo pensare agli altri, la corsa è sui noi stessi e dobbiamo pensare a vincere quanto più possibile. A 2-3 partite dalla fine potremo fare ragionamenti diversi e capiremo se dipende da noi o dalle dirette concorrenti. Il massimo sarebbe vincerle tutte, così non ci saranno problemi. Essere in corsa è già importante, ci stiamo divertendo e i ragazzi ci credono".