Allegri: "Gara giusta o si esce con ossa rotte"

L'allenatore bianconero è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Sassuolo: "Bisognerà giocarela partita giusta, sennò ne verremo fuori con la ossa rotte. Locatelli è ancora indietro, non so se riuscirà a recuperare prima della fine della stagione". La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno

Ha l'opportunità di mettere in ghiaccio il quarto posto la Juventus che chiuderà il programma della trentaquattresima giornata di campionato lunedì alle 20:45 contro il Sassuolo . Alla vigilia del match, che sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 251 oltre che in streaming su NOW, Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa la gara del "Mapei Stadium".

Domani che gara si aspetta?

"Sarà una partita complicata, perché il Sassuolo è reduce da una sconfitta contro il Cagliari e sicuramente sarà una squadra difficile da affrontare. Bisognerà giocare una gara giusta con tecnica, sennò ne verremo fuori con le ossa rotte".

Con il quarto posto e la finale di Coppa Italia, la stagione è in linea con gli obiettivi suoi e della società?

"Il quarto posto non è ancora matematico, andiamoci piano. Aver raggiunto la finale di Coppa ci consente di lottare per un trofeo ed è già un obiettivo. Se saremo bravi e fortunati riusciremo a vincerla, ma avremo comunque di fronte a noi la squadra più forte. Per il quarto posto è ancora lunga, ci sono ancora scontri diretti con Lazio e Fiorentina. Facciamo un passo alla volta, sennò andiamo fuori giri, e alla fine della stagione valuteremo il lavoro svolto".

Com'è la situazione infortunati? Sarà necessario vedere di nuovo Danilo a centrocampo?

"Deciderò dopo l'allenamento odierno. Arthur non recupererà, speriamo di riaverlo a disposizione contro il Venezia. Devo valutare le condizioni di Danilo, Zakaria e Rabiot, ma posso farlo solo dopo l'allenamento di oggi".

Come stanno McKennie e Locatelli?

"McKennie ha ripreso a correre e va già molto meglio, ma dal fare i primi passi a mettersi a disposizione passa ancora del tempo. Locatelli è ancora indietro e onestamente non so se tornerà prima della fine della stagione".

Quanto c'è del suo ancora in questo Sassuolo?

"Niente. Ho grande affetto per chi era lì con me come Magnanelli e Rossi, ma soprattutto per la famiglia Squinzi. Ogni volta che torno mi fa sempre piacere anche se negli ultimi anni mi hanno dato qualche dispiacere".

Un commento sull'Under 19?

"Ho visto la partita e mi è dispiaciuto molto. Hanno giocato una grossa Youth League e sicuramente ci sarà stato un grande lavoro dietro".

Morata e De Ligt possono riposare?

"De Ligt ha 22 anni quindi può giocare, devo sceglierne uno tra Bonucci e Chiellini. Su Alvaro deciderò oggi perché sono tutti a disposizione. La cosa più importante è che chi è entrato con la Fiorentina abbia fatto bene e abbia aiutato la squadra a non abbassarsi troppo. Voglio chiudere la conferenza facendo un grosso in bocca al lupo a Stefano Tacconi, sperando di rivederlo presto".