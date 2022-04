Un sorriso, un ghigno beffardo dopo il gol subito, ha scatenato la polemica dopo Lazio-Milan. Protagonista Francesco Acerbi, finito ancora una volta nel mirino dei tifosi biancocelesti. Che non gli perdonano l'errore che ha permesso a Tonali di segnare il gol vittoria per i rossoneri ma, soprattutto, la reazione avuta subito dopo. Le telecamere, infatti, hanno inquadrato Francesco Acerbi mentre rideva, in modo ironico, con il pallone in mano dopo aver subito il gol che è costato la sconfitta per 1-2 alla Lazio. Non se n'è accorto solo chi era davanti alla tv ma, evidentemente, qualcuno ha notato l'atteggiamento del difensore anche in campo. Successivamente, infatti, ha fatto il giro del web un video in cui si vede Marusic intento a urlare qualcosa nei confronti di Acerbi. Impossibile capire cosa gli abbia detto, ma lo fa in modo duro, con l'atteggiamento di chi non ha tollerato l'errore ma, soprattutto, la reazione avuta successivamente. Un sorriso che ha scatenato tante polemiche e che ha incrinato, ancor di più, il rapporto tra Acerbi e la piazza biancoceleste.