Sarri: "Fatto il massimo dopo settimana pesante"

Sconfitta nel finale per la Lazio, che era passata in vantaggio grazie a una rete di Ciro Immobile. I biancocelesti si sono arresi al Milan, che esce con i tre punti dall'Olimpico di Roma. Nel post partita, l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha commentato la gara: "Abbiamo sprecato tanti palloni riconquistati per poter poi ripartire, dando continuità al Milan e finendo con l'abbassarci troppo. Per questo abbiamo sofferto, ma solo nei minuti successivi al pareggio. Nell'ultimo quarto d'ora non abbiamo patito". Poi l'allenatore biancoceleste ha aggiunto: "Non penso che i giocatori abbiano risentito del clima sugli spalti. Se la curva fosse stata piena forse un pizzico d'aiuto in più l'avremmo avuto. Abbiamo fatto il massimo dopo una settimana di una difficoltà enorme".